PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - China neemt tegenmaatregelen als de Verenigde Staten importheffingen invoeren op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Dat meldde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag in reactie op het dreigement van president Donald Trump. De nieuwe sancties zouden per september ingaan.

"China zoekt geen handelsoorlog op, maar als het zover komt zal Peking niet terugdeinzen", waarschuwde een woordvoerster van het ministerie. Er zijn vooralsnog geen details bekendgemaakt over wat voor stappen de Chinezen overwegen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi "zijn nieuwe invoertarieven geen goede oplossing voor de handelsspanningen".

De vermeende strategie van China om het handelsoverleg te rekken tot de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen, schoot volgens kenners bij Trump en zijn onderhandelaars in het verkeerde keelgat. Daarnaast is Trump ook boos over de loze beloftes van China om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen.