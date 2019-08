RBS waarschuwt voor moeilijke tijden

Gepubliceerd op | Views: 753

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in het tweede kwartaal fors meer winst behaald. Wel waarschuwt de Britse bank voor meer uitdagingen in de toekomst door economische en politieke onzekerheid vanwege de brexit.

De nettowinst bedroeg 1,7 miljard pond, omgerekend ruim 1,8 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2018 was dit 217 miljoen pond. Een jaar geleden keerde RBS voor het eerst in tien jaar weer dividend uit, nadat de bank in 2008 met overheidssteun werd gered van de ondergang. De dividenduitkering volgde op een miljardenschikking rond rommelhypotheken in de Verenigde Staten. RBS is nog altijd grotendeels in handen is van de Britse overheid.

RBS kondigde aan een speciaal dividend uit te keren, voor de tweede keer dit jaar. De bank vreest wel dat het niet aan bepaalde financiële doelstellingen zal voldoen volgend jaar door de economische en politieke onrust.