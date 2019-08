'Handelszorgen terug op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 4.046

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs zal vrijdag waarschijnlijk met een flink verlies beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen fors lager openen. Beleggers leken even op adem te kunnen komen na het cijfergeweld in de afgelopen dagen, maar de handelsvrees keerde terug op de beurzen nadat president Donald Trump nieuwe importheffingen aankondigde op Chinese goederen.

Trump liet weten dat de Verenigde Staten meer importheffingen op Chinese producten gaan invoeren omdat China zich niet aan eerder gemaakte afspraken houdt. Trump voert per 1 september een importheffing van 10 procent in op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren.

Op het Damrak kwam Brunel met resultaten. De detacheerder heeft het tweede kwartaal afgesloten met rode cijfers. Een afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject in de VS zette de resultaten van het bedrijf, met vooral klanten die actief zijn in de autosector, de oliebranche, hernieuwbare energie en mijnbouw, onder druk.

Allianz

In Frankfurt opende Allianz de boeken. De Duitse verzekeraar boekte in het tweede kwartaal meer winst op een hogere omzet. De Duitse verzekeraar zag de prestaties bij zijn levens- en zorgverzekeringendivisie en vermogensbeheer verbeteren en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

De Aziatische beurzen gingen vrijdag hard onderuit door de handelszorgen. De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds ruim 2 procent in en de beursgraadmeter in Shanghai zakte 1,6 procent.

Beurzen donderdag

De Europese beurzen wonnen donderdag terrein. De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 572,46 punten en de MidKap steeg 2,1 procent tot 840,23 punten, dankzij een koerssprong van Altice Europe. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent. Londen ging een fractie omhoog. Wall Street zakte in het rood na de aankondiging van de nieuwe importtarieven op Chinese goederen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 26.583,42 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent.

De euro was 1,1082 dollar waard, tegen 1,1063 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 56,93 dollar. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 61,82 dollar per vat.