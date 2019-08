Amerikaans project doet Brunel pijn

Gepubliceerd op | Views: 1.536 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met rode cijfers. Een afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject in de Verenigde Staten zette de resultaten van het bedrijf met vooral klanten die actief zijn in de autosector, de oliebranche, hernieuwbare energie en mijnbouw onder druk.

Brunel sloot de meetperiode af met een verlies voor rente en belastingen van 500.000 euro, waar een jaar eerder nog 4,1 miljoen euro overbleef. Het pijnproject voor de detacheerder zit bij het onderdeel Brunel Industry Services (BIS), dat in 2017 het levenslicht zag. Met BIS trad Brunel toe tot de markt voor schalie-activiteiten, volgens het bedrijf een van de grootste aanjagers van de groei in winst en omzet.

In 2017 wist Brunel een onderhoudscontract voor een waterzuiveringsproject binnen te slepen. Een tweede project volgde in juli 2018 voor een bedrag van 12 miljoen euro. Afgelopen juni kwam Brunel er achter dat dit project, dat begin volgend jaar moet zijn afgerond, duurder zou uitpakken dan geraamd. Het bedrijf kampt onder meer met ontbrekende onderdelen, een niet al te efficiënt opererend team, onvoldoende projectbeheer en ongunstige heronderhandelingen met onderaannemers.

Omzet

Brunel nam inmiddels afscheid van de algemeen manager van BIS. Ook is de organisatie versterkt en zijn werkprocessen bij het onderdeel op de schop gegaan. Brunel gaat ook scherper toezien op de risico's bij het aannemen van projecten en benadrukt dat dergelijke contracten niet bij andere onderdelen zijn afgesloten.

De kwartaalomzet van Brunel viel 17 procent hoger uit op 258 miljoen euro. Hier viel op dat de divisie 'Rest of world' waar de VS onderdeel van uitmaken de grootste stijging noteerde. Met een omzetplus van 50 procent werd het ook de grootste afzetmarkt voor de onderneming. Verder deed Brunel het ook heel goed in het Midden-Oosten en India. In Nederland was sprake van een dalende omzet.

Voor het hele jaar rekent Brunel op een omzet tussen de 1 miljard en 1,1 miljard euro. De brutowinst zal, rekening houdend met de miljoenenafschrijving, tussen de 38 miljoen en 43 miljoen euro uitkomen.