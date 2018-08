GoPro lijdt verlies, maar kijkt vooruit

Gepubliceerd op | Views: 221

SAN MATEO (AFN) - Actiecameramaker GoPro heeft zijn omzet in het tweede kwartaal opnieuw zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het eerste kwartaal werd echter flink meer omgezet. Het verlies nam toe. Dat moet in de tweede jaarhelft winst worden.

Het Amerikaanse bedrijf zette in de tweede periode 282,7 miljoen dollar om tegen 296,5 dollar een jaar eerder. Dat betekende een daling van net geen 5 procent. Ten opzichte van de eerste periode stegen de verkopen echter met 40 procent. Er werd vorig kwartaal een verlies van 37,3 miljoen dollar geleden, 22 procent meer dan de 30,5 miljoen dollar uit 2017.

Volgens topman Nicolas Woodman tonen de resultaten dat de reorganisatie van GoPro vruchten af begint te werpen. Hij ziet sterke vraag in alle regio's en denkt dat zijn bedrijf in de tweede helft van het jaar weer winstgevend is. Door in de kosten te snijden moet de winstmarge verder verbeteren zodat GoPro ook volgend jaar zwarte cijfers kan schrijven.

Beleggers reageerden positief op het handelsbericht. Het aandeel GoPro ging in de nabeurshandel flink omhoog.