Biotechbedrijf Galapagos vergroot omzet

`glpg heeft helemaal niets! Tesla heeft 3 modellen die goed lopen en is de enige autofabrikant, die elektrische auto's kan maken met een redelijk bereik. De rest lukt dat al jaren niet op Jaguar na.



GLPG heeft aantal producten in pijplijn waarvan filgotinib de eerste is die een eindstreep gaat halen. Maar op welke plek hij binnenkomt is de vraag. En hij komt in een overvolle markt waar net de TNF middelen uit patent gaan en dus for goedkoper worden. Wat dan de " meerwaarde" kan zijn en welke resultaten daarvoor nodig zijn is erg de vraag. Dus liever Tesla dan GLPG voor mij