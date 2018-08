Biotechbedrijf Galapagos vergroot omzet

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar opgevoerd. Het nettoverlies steeg echter ook, onder meer omdat het bedrijf veel meer geld uitgaf aan onderzoek en ontwikkeling. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de onderneming donderdag na het sluiten van de beurzen in de Verenigde Staten bekendmaakte.

De omzet van Galapagos kwam uit op 101,9 miljoen euro, tegen 73 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bedroegen 151,8 miljoen. Vorig jaar was dat nog 92,9 miljoen euro. Onder de streep bleef een min van 59,1 miljoen euro over, bijna 10 miljoen euro meer dan in 2017.

Galapagos had aan het einde van het tweede kwartaal een kaspositie van een kleine 1,1 miljard euro. Het bedrijf rekent op een operationele 'cash burn' van 180 miljoen tot 200 miljoen euro dit jaar, aanmerkelijk minder dan de 220 miljoen tot 240 miljoen euro waar eerder van uit werd gegaan. Die verlaging is te danken aan recent aangekondigde samenwerking met Novartis.

Galapagos verwacht in het derde kwartaal verschillende resultaten van studies met filgotinib te rapporteren.