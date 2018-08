Wall Street trekt zich op aan Apple

Gepubliceerd op | Views: 554

NEW YORK (AFN) - Techbedrijf Apple was donderdag de grote smaakmaker op Wall Street. De beurswaarde van de iPhonemaker kwam boven de 1 biljoen dollar uit, wat nog nooit een Amerikaans bedrijf lukte. In het kielzog van Apple krabbelde de Amerikaanse effectenbeurzen na een negatief begin van de handelsdag op. Handelsvrees had de kop weer opgestoken na nieuwe dreigementen van president Donald Trump aan China.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 25.326,16 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog naar 2827,22 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij en stond op 7802,68 punten.

Apple (plus 2,9 procent) zette de stijgende lijn voort die woensdag na presentatie van de kwartaalcijfers was ingezet. Het bedrijf voerde omzet en winst stevig op. Er werd vooral geprofiteerd van goede verkopen van duurdere smartphones zoals de iPhone X.

Tesla

Tesla (plus 16,2 procent) zette in het tweede kwartaal wederom een megaverlies in de boeken gezet. De maker van elektrische auto's denkt echter in de tweede helft van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan echt winstgevend te kunnen worden.

Beleggers verwerkten meerdere kwartaalcijfers van bedrijven. Zo ging het Amerikaanse fastfoodconcern Yum Brands 1,5 procent omhoog ondanks tegenvallende verkopen bij Pizza Hut. De pizzaketen heeft last van stevige concurrentie en dat was te merken in de kwartaalcijfers.

DowDuPont

Chemiereus DowDuPont heeft goede zaken gedaan met de verkoop van zaden en pesticiden. De omzet in de landbouwdivisie liep met een kwart op. Het aandeel werd evenwel 2,2 procent lager gezet.

Fiat Chrysler (plus 3,9 procent) houdt voorlopig vast aan een afsplitsing van auto-onderdelenmaker Magnetti Marelli. De Italiaans-Amerikaanse automaker wil zijn huidige aandeelhouders waardepapieren in Magnetti Marelli geven en wees interesse van een Aziatische auto-onderdelenmaker van de hand. Ook enkele investeerders zouden het onderdeel willen kopen.

Euro

Twee bedrijven gingen donderdag naar de beurs en beiden sloten de dag met winst af. Bedrijfsmakelaar Cushman & Wakefield kreeg er 4,8 procent bij. Speakermaker Sonos werd bijna een derde meer waard dan de introductieprijs.

De euro was 1,1589 dollar waard, tegen 1,1615 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 69,02 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder en kostte 73,44 dollar per vat.