quote: suske wiet schreef op 2 aug 2018 om 18:18:

de wereld op zijn kop

Liever echte economie

de wereld op zijn kopLiever echte economie

Hoezo ? De K/W van Apple is veel lager als die van Amazon bijvoorbeeld.Daarnaast is een kwart van die waarde keiharde cash.Apple is nog steeds koopwaardig en m.i. Vrij goedkoop.