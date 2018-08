Gepubliceerd op | Views: 3.276

NEW YORK (AFN) - Tesla staat donderdag in de schijnwerpers op Wall Street vanwege een sterk kwartaalbericht. Naar verwachting begint het aandeel met een flinke koerssprong. De Amerikaanse beursgraadmeters staan waarschijnlijk voor een lagere opening. De handelsvrees is duidelijk toegenomen na de nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump aan China.

Tesla heeft in het tweede kwartaal wederom een megaverlies in de boeken gezet. De maker van elektrische auto's denkt echter in de tweede helft van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan echt winstgevend te kunnen worden. Ook denkt Tesla de productie van zijn Model 3 in augustus verder op te voeren naar 6000 per week.

Beleggers verwerken verder onder meer de kwartaalcijfers van DowDuPont. De chemiereus heeft goede zaken gedaan met de verkoop van zaden en pesticiden. De omzet in de landbouwdivisie liep met een kwart op. Ook T-Mobile US, maker van fitnesshorloges FitBit, farmaceut Teva en Pizza Hut-moeder Yum Brands gaven een kijkje in de boeken.

Sonos

Daarnaast zijn er nog enkele nieuw macro-economische gegevens en de markt kan zich verheugen op het beursdebuut van techbedrijf Sonos, bekend van zijn draadloze speakers. Automakers kunnen mogelijk ook in beweging komen vanwege een voorstel van Trump om de uitstootregels in de VS te versoepelen.

Ook is er weer nieuws over Facebook. De eindverantwoordelijke voor de informatiebeveiliging bij het socialemediabedrijf vertrekt later deze maand om te gaan werken bij de Amerikaanse universiteit Stanford. Hij zou weg moeten na een ruzie over de te volgen koers.

Dow-Jonesindex

Apple is eveneens een aandeel om in de gaten te houden. Het techconcern won woensdag na het openen van de boeken bijna 6 procent. Daardoor is de marktwaarde van Apple gestegen tot dicht bij de biljoen dollar. Als de koers nog iets verder oploopt mag Apple zich dus een 'trillion dollar company' noemen, dan is Apple op de beurs 1000 miljard dollar waard.

De harde opstelling Washington in het handelsconflict met China gaf beleggers woensdag al kopzorgen. De belangrijkste graadmeters op Wall Street gingen na een weinig verrassend rentebesluit van de Federal Reserve verdeeld de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.333,82 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2813,36 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent naar 7707,29 punten.