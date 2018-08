Pizza Hut zorgenkindje bij Yum Brands

Gepubliceerd op | Views: 162

LOUISVILLE (AFN) - Het Amerikaanse fastfoodconcern Yum Brands kampt met tegenvallende verkopen bij Pizza Hut. De pizzaketen heeft last van stevige concurrentie van onder meer Domino's en Papa John's en dat was te merken in de kwartaalcijfers.

Al met al vielen de vergelijkbare winkelverkopen van Pizza Hut 1 procent lager uit. Die mindere prestaties zorgden voor een domper bij de kwartaalcijfers van Yum, waartoe verder ook de ketens KFC en Taco Bell behoren. Door kenners werd gerekend op groei bij Pizza Hut, zeker ook omdat Yum werk heeft gemaakt van het verbeteren van de restaurantformule.

Bij KFC en Taco Bell stegen verkopen bij restaurants die langer dan een jaar open zijn met 2 procent. Alles bij elkaar was sprake van 1 procent groei. Hier werd in doorsnee gerekend op meer. De nettowinst van Yum klom van 206 miljoen dollar naar 321 miljoen dollar. Dat was mede te danken aan de opbrengsten uit het afstoten van zaken aan franchisenemers.