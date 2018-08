Vastned: rek uit huren in de winkelstraat

Gepubliceerd op | Views: 467

AMSTERDAM (AFN) - Winkelverhuurder Vastned verwacht geen grote stijging van huurtarieven in de retailmarkt. De winstmarges in de detailhandel staan onder druk. Dat betekent dat je als verhuurder niet eindeloos duurdere contracten kunt afsluiten, zegt Vastned-topman Taco de Groot in een toelichting op de halfjaarcijfers van het bedrijf.

Winkeliers voelen hevige concurrentie van onlinewinkels. Ze moeten daarom flink investeren om klanten te blijven trekken of zelf een webshop opzetten. ,,Maar retailers moeten uiteindelijk ook hun brood verdienen. Dat betekent dat je niet spectaculair hogere huren gaat krijgen, even los van ons’’, aldus De Groot.

Die ontwikkeling is geen reden tot bezorgdheid bij Vastned. De portefeuille van de onderneming is volgens De Groot omvangrijk genoeg om tegen een stootje te kunnen. Bovendien helpt het dat de vastgoedfirma zich steeds meer op A-locaties in grote historische steden richt, stelt de topman.

Vastned maakte in het halfjaarverslag ook bekend dat de mislukte poging om zijn Belgische dochteronderneming volledig in te lijven 1,5 miljoen euro heeft gekost. De firma wilde de divisie na de beoogde overname van het resterende belang van de beurs in Brussel halen, om de bedrijfsstructuur eenvoudiger en dus voordeliger te maken. Een nieuwe poging komt er niet. ,,We hebben het geprobeerd, maar het was een eenmalige kans. We blijven niet die kosten maken'', aldus De Groot.