Altice duikelt op druk Damrak

En dat allemaal onder het kopje Altice. Sad. Maar nog erger is dat we weer het beste jongetje van de klas zijn. Waarom? Niemand die het blijkbaar wil weten. We doen het veel beter dan de VS in de recente maand. Wij hebben de top al lang bereikt. Of hebben wij ook een groei van 4,1%? Haha wat was die weer slecht he in de Eu het laatste kwartaal.