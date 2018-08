Merkwaardig, Schiphol zit vol en hier komen zomaar even vijfhonderd start en landingen bij die in feite voor de KLM moeten zijn want die mogen niet verder groeien omdat Lelystad nog niet open is. Kabinet wat moeten jullie je schamen dat jullie onze eigen KLM zo dwars zitten en het buitenland weer voor laat gaan. Ik zie overeenkomsten met het afschaven van de dividend belasting.