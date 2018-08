'Resultaat AMG boven verwachting, wel minpuntjes'

Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - Het bedrijfsresultaat (ebitda) van metalenspecialist AMG over het tweede kwartaal viel hoger uit dan verwacht, geholpen door goed momentum bij prijzen. Dat meldt ING in een reactie op de cijfers. Wel wijst de bank op een paar minpuntjes.

De ebitda bedroeg 50,7 miljoen dollar, terwijl de consensus lag op ruim 45 miljoen dollar. ING stelt echter dat bij het onderdeel Engineering het resultaat iets lager uitviel dan verwacht, terwijl de schuld hoger uitkwam dan voorspeld. De winst per aandeel van 0,57 dollar was duidelijk minder gedacht, want hier lag de consensus op 0,75 dollar per aandeel. Dat is volgens ING te wijten aan hogere belastingen in de Verenigde Staten en effecten van wisselkoersen in Brazilië.

AMG gaf aan nu voor heel 2018 te rekenen op een stijging van het resultaat met 40 tot 50 procent. ING wijst er op dat AMG doorgaans conservatief is met zijn prognoses. Het advies staat op buy met een koersdoel van 60 euro.

Het aandeel AMG noteerde donderdagochtend omstreeks 10.05 uur 4,1 procent lager op 50,55 euro. Daarmee was het bedrijf de sterkste daler in de MidKap.