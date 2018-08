'Omzetgroei bij Ordina zwakjes'

Gepubliceerd op | Views: 535

AMSTERDAM (AFN) - De omzetgroei bij Ordina valt licht tegen, zeggen analisten van ING. Verder waren de gepubliceerde resultaten van de ICT-dienstverlener min of meer in lijn met de verwachtingen.

,,We hadden gehoopt op een lichte verdere versnelling van de groei, maar dat gebeurde niet'', aldus de kenners bij ING. De opbrengsten kwamen in het tweede kwartaal uit op 87,6 miljoen euro, 4,8 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ordina verdiende in Nederland vooral meer geld met overheidsopdrachten.

Volgens de analisten van de bank toont het operationeel resultaat wel dat Ordina nog steeds erg gedisciplineerd de kosten in controle houdt. De concurrentie op de markt wordt in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk wel wat zwaarder, zegt ING verder. Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging voor Ordina, zoals het bedrijf zelf ook al aangaf. ,,Ordina zal de instroom aan krachten moeten verhogen om in staat te zijn sneller te groeien.''

Het advies blijft staan op buy, met een koersdoel van 2,30 euro. Het aandeel Ordina stond donderdag na ongeveer een uur handelen 1,5 procent lager op 2,01 euro.