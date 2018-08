Barclays voert winst flink op

Gepubliceerd op | Views: 111

LONDEN (AFN) - De Britse bank Barclays heeft in het tweede kwartaal een fors hogere winst behaald, met name dankzij goede zaken met de handel in aandelen. De winst na belasting uit voortgezette activiteiten bedroeg bijna 1,5 miljard pond (bijna 1,7 miljard euro), tegen 354 miljoen pond een jaar eerder.

Op nettobasis zette het financiële concern een plus in de boeken van 1,2 miljard pond. Een jaar eerder was dit nog een min van 1,4 miljard pond. De inkomsten van Barclays klommen met 10 procent tot 5,6 miljard pond. Bij de handel in aandelen zag het bedrijf de baten met bijna een derde toenemen. Verder hoefde Barclays minder geld opzij te zetten voor afschrijvingen.