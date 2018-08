Resultaten verzekeraar AXA gedaald

Gepubliceerd op | Views: 405 | Onderwerpen: verzekeringen

PARIJS (AFN) - De Franse verzekeraar AXA is in de eerste helft van dit jaar op een iets lagere omzet uitgekomen, onder druk van negatieve wisselkoerseffecten. Ook de nettowinst zakte, maar onderliggend was wel sprake van een winststijging.

De totale omzet daalde met 1 procent tot 53,6 miljard euro. Exclusief wisselkoersen steeg de omzet met 3 procent. Het nettoresultaat zakte met 14 procent tot 2,8 miljard euro. Onderliggend was hier een groei te zien van 4 procent tot 3,3 miljard euro.

In Frankrijk gingen de opbrengsten van AXA met 8 procent omhoog. Ook in de rest van Europa nam de omzet toe, net als in Azië. In de Verenigde Staten daalden de inkomsten. Bij het vermogensbeheer klommen de bezittingen onder beheer met 4 procent tot 641 miljard euro.