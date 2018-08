Gepubliceerd op | Views: 1.760

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te openen. Beleggers maken zich op voor een nieuwe drukke cijferdag en houden de ontwikkelingen op het internationale handelsvlak scherp in de gaten na de nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, die naar verwachting de rente zal gaan verhogen. In de Verenigde Staten hield de Federal Reserve woensdag na het slot van de Europese beurzen de rente onveranderd.

Op het Damrak kwamen onder meer ING, Altice Europa, AMG, Intertrust, Basic Fit, Vastned, Ordina en VEON met kwartaalberichten. Ook grote Europese concerns als Siemens, BMW, Hugo Boss, Axa, Barclays en Société Générale openden de boeken.

ING

ING wist in het tweede kwartaal de nettowinst verder op te voeren, ondanks dat de baten van de bank licht omlaag gingen. Het financiële concern kreeg er wereldwijd wederom meer klanten bij en hoefde ook minder geld opzij te zetten voor slechte leningen.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe haalde op zijn belangrijke Franse markt voor het tweede kwartaal op rij meer klanten binnen. Het bedrijf herhaalde zijn ambitie om op de middellange tot langere termijn de omzet en het resultaat te laten groeien.

AMG

Advanced Metallurgical Group (AMG) behaalde afgelopen kwartaal duidelijk hogere resultaten, geholpen door de gestegen prijzen en hogere verkopen van zijn metalen. De metalenspecialist rekent voor heel 2018 op een stijging van het resultaat met 40 tot 50 procent.

Financieel dienstverlener Intertrust boekte in het tweede kwartaal iets meer winst op een hogere omzet. Het bedrijf realiseerde naar eigen zeggen een ,,indrukwekkende groei" in Luxemburg en presteerde ook in Scandinavië en Spanje sterk. Daartegenover stonden mindere prestaties bij de private vermogensbeheerdivisie op Jersey.

Vastned

Winkelverhuurder Vastned voerde zijn direct resultaat in het eerste halfjaar verder op. Topman Taco de Groot handhaafde de eerder uitgesproken verwachting om in heel 2018 een direct resultaat neer te zetten van 2,10 tot 2,20 euro per aandeel.

De meeste Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX-index zakte 0,2 procent lager op 572,88 punten en de MidKap steeg 0,5 procent tot 790,69 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,2 procent. Ook in New York gingen de beursgraadmeters overwegend omlaag.

De euro was 1,1652 dollar waard, tegen 1,1671 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 67,79 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 72,70 dollar per vat.