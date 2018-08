Handelsvrees drukt Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 525 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een stevig verlies gesloten. De stemming werd gedrukt door een aantal zwakke bedrijfsresultaten. Ook laaiden de handelsspanningen weer op na nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om hogere importtarieven in te voeren op Chinese goederen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging 1 procent lager de dag uit op 22.512,53 punten. Kobe Steel raakte 9,6 procent kwijt. De staalproducent boekte fors minder winst in het afgelopen kwartaal vanwege het schandaal over de kwaliteitscontroles van de producten van het bedrijf. Furukawa Electric leverde 10 procent in na tegenvallende resultaten van de maker van metaalproducten en kabels. Cameramaker Konica Minolta dikte 3,7 procent aan na een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar.

Elders in het Verre Oosten werden ook flinke verliezen geleden. In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,3 procent kwijt en de beurs in Shanghai verloor 2,8 procent. Trump zou importheffingen van 25 procent willen invoeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar. Eerder dreigde hij nog met heffingen van 10 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent en de Kospi in Seoul daalde 1,6 procent.