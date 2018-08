Luxemburg groeibriljant voor Intertrust

Gepubliceerd op | Views: 608

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft het tweede kwartaal ietsje meer winst gemaakt op een hogere omzet. Het bedrijf realiseerde naar eigen zeggen een ,,indrukwekkende groei" in Luxemburg en presteerde ook in Scandinavië en Spanje sterk. Daartegenover stonden mindere prestaties bij de private vermogensbeheerdivisie op Jersey.

Intertrust sloot het kwartaal af met een omzet van 121,5 miljoen euro. Dat betekende een stijging van bijna 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Luxemburg was sprake van een groei met bijna 14 procent tot 26,8 miljoen euro. In dat land wordt nu ruim een vijfde van de omzet behaald. In Nederland, goed voor bijna een kwart van de totale opbrengsten, bleef de omzet nagenoeg gelijk.

Het bedrijfsresultaat dikte met dik 7 procent aan tot 40,6 miljoen euro. Onder de streep hield het bedrijf met 19 miljoen euro een fractie meer over dan een jaar eerder.

Topvrouw Stephanie Miller is over de gehele linie tevreden over de prestaties. Volgens haar ligt Intertrust op koers om aan de eigen doelstellingen te voldoen. De verwachtingen voor het hele jaar bleven overeind. Daarbij gaat Intertrust onder meer uit van een onderliggende omzetgroei van 3 procent.