Omzetdaling VEON door wisselkoerseffecten

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Telecomconcern VEON heeft ook het tweede kwartaal van het jaar minder omzet in de boeken gezet, nadat in het eerste kwartaal ook al sprake was van lagere opbrengsten. Het concern kampte vooral met nadelige wisselkoerseffecten. Afgezien daarvan is sprake van groei.

Met name in Rusland, Pakistan Oekraïne en Oezbekistan deed VEON goede zaken. In Algerije en Bangladesh blijven marktomstandigheden voor de in Amsterdam genoteerde telecomreus met meer dan 240 miljoen klanten uitdagend.

De kwartaalomzet van VEON daalde met ruim 6 procent tot 2,3 miljard dollar. Op eigen kracht was sprake van 3 procent groei. Het bedrijfsresultaat viel 8 procent lager uit op 857 miljoen dollar. Vooral de waardedaling van de munteenheden in Rusland, Pakistan en Oezbekistan drukten dit resultaat.

Topvrouw Ursula Burns sprak van sterke operationele resultaten, waarbij VEON verder heeft ingezet in het stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Ze hield vast aan de doelstelling voor het hele jaar.