Apple straalt op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag een gemengd beeld zien. Door de koerswinst van zwaargewicht Apple stond de Dow-Jonesindex nog net in de plus. Daarbij schommelde de leidende graadmeter rond de historische grens van 22.000 punten. Het aandeel van het techconcern profiteerde van goede bedrijfsresultaten en won bijna 5 procent.

De Dow stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 21.993 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,2 procent lager op 2471 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 6338 punten.

De resultaten die Apple dinsdag na sluiting van de beurs publiceerde waren beter dan waar beleggers op rekenden. Bovendien waren de verwachtingen voor het komende kwartaal bij de maker van onder meer de iPhones goed, wat beleggers geruststelde dat nieuwe iPhones bij hun introductie goed leverbaar zullen zijn.

Mondelez

Verder reageerden beleggers op een keur aan cijfers van andere bedrijven. Voedingsgigant Mondelez leverde 0,2 procent aan beurswaarde in nadat het de boeken opende, terwijl mediabedrijf Time Warner 0,1 procent steeg, geholpen door de hogere inkomsten bij alle divisies van het concern. Restaurant Brands, het moederbedrijf van onder meer Burger King werd 1,1 procent lager gezet na resultaten.

Brouwer Molson Coors maakte een koerssprongetje van 2,4 procent, geholpen door de verkopen buiten de VS. Ook de cijfers van navigatiedienstverlener Garmin (plus 3,1 procent) en zorgverzekeraar Humana (plus 4,9 procent) werden door beleggers goed ontvangen.

American Airlines

American Airlines verloor 1,4 procent. Qatar Airways maakte bekend na aanhoudende weerstand van het Amerikaanse luchtvaartconcern toch geen belang van 10 procent in zijn branchegenoot te nemen, zoals het eerder wel aankondigde.

Verder reageerden beleggers op het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli minder sterk is gegroeid dan een maand eerder. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De euro was 1,1895 dollar waard, tegen 1,1858 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 49,51 dollar. Brentolie was 0,9 procent duurder op 52,23 dollar per vat.