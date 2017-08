Vastned profiteert van focus op toplocaties

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Vastned heeft meer huur binnengehaald voor zijn winkelpanden. De huurstijging werd aangejaagd door de panden op toplocaties, de zogenoemde core city assets. Daarover groeide de huur voor Vastned met 3,8 procent.

Voor de hele huurportefeuille steeg de brutohuur met 1,1 procent. Dat was grotendeels te wijten aan huurdalingen in kleine en middelgrote plaatsen in Nederland. De brutohuuropbrengsten waren 38,8 miljoen euro, 2,6 miljoen minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat wijt Vastned aan desinvesteringen.

De bezettingsgraad van de panden op toplocaties steeg van 99 procent tot 99,5 procent. Die groei was overal in Europa te merken, behalve in Spanje waar de hele portefeuille al verhuurd was. Bij de overige locaties, waar Vastned steeds meer vanaf wil, daalde de bezettingsgraad licht.

Core city assets

Afgelopen halfjaar verkocht het bedrijf alle winkelpanden in Turkije en een aantal niet-strategische locaties in Nederland, Spanje, Portugal en België en kocht het panden op toplocaties in Parijs en Antwerpen aan. In totaal heeft Vastned een portefeuille met een waarde van bijna 1,6 miljard euro. Het percentage van de core city assets hierin groeide naar 77 procent. Vastned gaf overigens wel aan dat er steeds minder investeringsmogelijkheden op toplocaties komen.

Het directe resultaat van Vastned nam de afgelopen zes maanden af naar 20,2 miljoen euro van 23 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar. Als belangrijkste oorzaak van die daling worden de verkoop van de activiteiten in Turkije en desinvesteringen in Nederland genoemd.

Aandeel

Het indirect resultaat bedroeg 44 miljoen euro terwijl vorig jaar in deze periode nog een indirect verlies van ruim 10 miljoen euro werd geboekt. Het indirect resultaat wordt voornamelijk bepaald door waardestijgingen van het vastgoed in de portefeuille.

Het vastgoedfonds houdt vast aan de eerder uitgesproken verwachtingen voor 2017, met een direct resultaat per aandeel in een bandbreedte van 2,10 euro en 2,20 euro. Het dividend over het hele jaar zal waarschijnlijk 2,05 euro per aandeel bedragen.