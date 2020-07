DNB: ook beleggingsinstelling moet voorzichtig zijn met dividend

Advieskoepels/Toezichthouders zouden zich m.i. in dit verband GENUANCEERD kunnen en moeten uiten. Immers ook in een crisis blijven er gewoon (heel) sterke bedrijven acteren die (ook) jegens hun aandeelhouders goed kunnen en willen presteren .. (!) Aandeelhouders/kapitaalverschaffers vervullen een belangrijke en essentiële rol in ons financiële bestel. Zij hebben de afgelopen maanden forse koersdalingen op hun aandelenportefeuilles moeten incasseren (bij o.a. financials, verzekeraars nog steeds het geval). Het dividend is de beloning en compensatie die hun in principe rechtmatig toekomt voor het risico dat zij lopen tenzij de rentabiliteit of kapitaalpositie van de betreffende bank /verzekeringsmaatschappij AANTOONBAAR beneden de normen dreigt te komen. Ondanks de druk door de coronacrisis zijn er geen signalen dat grootbanken/verzekeringsmaatschappijen deze "stress test" niet zullen kunnen doorstaan. Integendeel: zij zijn in de meeste gevallen zeer gezond en goed gekapitaliseerd. Het past m.i. daarom niet om richting de aandeelhouders op voorhand het dividend dat hun rechtmatig toekomt vast te (blijven) houden. Het vertrouwen in de Financiële Markten zou juist hierdoor (ernstig) kunnen worden aangetast en dat VERTROUWEN moeten wij juist in stand houden/koesteren. Anders valt er een belangrijke vertrouwenspijler weg onder ons financiële bestel en kan het financiële systeem schade oplopen. Ik ga er vanuit dat Advieskoepels/DNB/ECB/AFM hier ook zeker oog voor zullen hebben en houden!