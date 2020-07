Groene koersenborden in New York

Ze zijn gek geworden. Tesla heeft een beurskoers van €502.000 per verkochte auto in 2019. BMW komt op €14.800 beurswaarde per verkochte auto in 2019. (bron Bartjens in het FD) Er zit m. i. behoorlijk wat gebakken lucht in dit aandeel. En in nog een aantal aandelen. Maar ja, up up up is het credo onder veel "beleggers". Dividendrendement is niet meer van belang alleen mogelijke koerswinst. Overigens een gratis tip voor meer dan 10% rendement op jaarbasis. Overweeg eens spouwmuurisolatie.....