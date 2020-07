American Airlines heeft 20.000 werknemers te veel

quote: Sander1234 schreef op 2 juli 2020 19:19:

Leest iedereen het goed...50.000 nieuwe geregistreerde besmettingen PER DAG..PER DAG. Allemaal mensen die welen uit de roulatie zijn op zijn minst.

Feestdag in de US of A 'Fourth of July'De 'Fourth of July' wordt veelal geassocieerd met parades, barbecues, picknicks, honkbalspelletjes, vuurwerk en verschillende andere publieke en privégelegenheden ter viering van de historie en tradities van de VS.Gaan ze dat gewoon vieren dan ?