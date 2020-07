AEX veert op na Amerikaans banenrapport

Gepubliceerd op | Views: 427

AMSTERDAM (AFN) - De winsten op de aandelenbeurs in Amsterdam zijn donderdag in de middaghandel opgelopen, nadat het banenrapport uit de Verenigde Staten tot dikke plussen op Wall Street had geleid. Ook bemoedigende testresultaten met een coronavaccin zorgden voor optimisme. Bouwer BAM bleef op groot verlies staan na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.50 uur 1,3 procent hoger op 570,16 punten. De MidKap won 1,8 procent tot 769,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 2,9 procent aan.

In de VS kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij, exclusief de landbouw. Dat is meer dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat tot optimisme stemt over het economisch herstel van de klap die de coronapandemie heeft uitgedeeld. Daar staat tegenover dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering hoger was dan waarop werd gerekend.

BAM

BAM verloor bijna 12 procent en was veruit de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Het bouwbedrijf verwacht in de eerste jaarhelft een verlies voor belastingen te lijden van 130 miljoen tot 150 miljoen euro als gevolg van de problemen door de coronacrisis en de aanhoudende malaise bij het onderdeel BAM International. Het bedrijf liet weten zijn activiteiten buiten Europa af te bouwen.

Sterkste stijger in de MidKap was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een plus van bijna 7 procent. In de AEX stond staalconcern ArcelorMittal bovenaan met een winst van 6,9 procent. Chiptoeleverancier ASMI stond onderaan met een verlies van 1,9 procent.

TomTom

TomTom won 4 procent bij de kleinere bedrijven. De navigatiespecialist gaat verkeersinformatie leveren aan het Amerikaanse autoconcern Ford. De twee ondernemingen hebben een meerjarig contract getekend. Op de lokale markt klom Fastned 1,7 procent. De uitbater van snellaadstations neemt het snellaadnetwerk van MisterGreen over voor bijna 2 miljoen euro.

In Londen steeg AB Foods bijna 5,8 procent na een positief handelsbericht. De eigenaar van kledingketen Primark sprak van "geruststellende en bemoedigende" verkopen in de afgelopen weken na de heropening van veel van zijn winkels.

De euro was 1,1273 dollar waard, tegen 1,1256 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,66 procent tot 40,48 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 42,80 dollar.