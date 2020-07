Wall Street reageert met winsten op banenrapport

Gepubliceerd op | Views: 118

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met forse winsten aan de dag begonnen. Beleggers reageerden positief op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Verder staat automaker Tesla opnieuw in de schijnwerpers na beter dan verwachte verkoopcijfers.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,5 procent hoger op 26.130 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3157 punten en techbeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 10.281 punten.

In de Verenigde Staten kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij, exclusief de landbouw. Dat is meer dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat tot optimisme stemt over het economisch herstel van de klap die de coronapandemie heeft uitgedeeld. Daar staat tegenover dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering hoger was dan waarop werd gerekend.

Tesla

Tesla won 9 procent na een kwartaalupdate over het aantal afgeleverde elektrische auto's van de fabrikant. Die cijfers waren verrassend goed, mede gelet op fabriekssluitingen als gevolg van lockdownmaatregelen. Woensdag onttroonde Tesla al het Japanse Toyota als het autobedrijf met de hoogste beurswaarde.

American Airlines stond ook in de schijnwerpers, omdat het Amerikaanse ministerie van Financiën akkoord is over de voorwaarden voor noodleningen voor het bedrijf. Het aandeel won 2,7 procent. Ook het kleinere Spirit Airlines (plus 4,4 procent) ondertekende een intentieverklaring over noodsteun van de overheid.