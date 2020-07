'Wall Street opent flink hoger na sterk banenrapport'

het is gewoon wachten tot de grote jongen winst gaan nemen, het valt mij wel op dat de zware aandelen eigenlijk met grote percentages de aex sturen, het is geen uitzondering meer 5% er bij 5% er af. ben benieuwd wat het morgen wordt en welk verhaal ze er dan weer bij verzinnen positief of negatief men weet er telkens wel weer een draai aan te geven. Go with the flow, maar ik ben er de komende dagen lekker uit. winst is winst en er komt echt wel weer een instap moment.



er komt blijkbaar zoveel nieuw geld de markt in, maar zodra dit opraakt en koersen bv echt flink gaan dalen raken deze nieuwe instappers in paniek en maakt dan alleen maar erger. het is een kwestie van tijd. niemand die het weet wanneer. (thans niet de mensen hier incl mezelf ;) )