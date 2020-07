'Wall Street opent flink hoger na sterk banenrapport'

Gepubliceerd op | Views: 546

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met flinke winst. Beleggers zijn opgelucht dat de banengroei in de Verenigde Staten in juni weer sterk herstelde van de klappen door het coronavirus eerder dit jaar. Daarnaast bleef het sentiment positief vanwege bemoedigende testresultaten met een coronavaccin.

De Amerikaanse economie zag er vorige maand 4,8 miljoen banen bijkomen, exclusief de landbouw. Dat was meer dan verwacht, want economen rekenden op ruim 3 miljoen. Verder werd de banengroei in mei opwaarts herzien. De werkloosheid daalde in juni naar 11,1 procent. Wel meldden zich vorige week iets meer Amerikanen voor een werkloosheidsuitkering dan verwacht door kenners.

Ondertussen blijven de Verenigde Staten koploper wat betreft mondiale coronagevallen. Op woensdag kwamen er zo'n 52.000 besmettingen bij, een nieuw record. In de afgelopen twee weken steeg het aantal coronagevallen in 35 Amerikaanse staten.

Tesla

Verder kregen Amerikaanse midden- en kleinbedrijven een opsteker. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ging akkoord met een plan van de Senaat voor een steunpakket van 660 miljard dollar.

Tesla lijkt opnieuw een goede dag te krijgen. De leveringen van nieuwe Tesla-auto's gaat beter dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er 90.650 auto's geleverd aan klanten. Dat is een toename van 5 procent. Woensdag werd nog duidelijk dat Tesla inmiddels het meest waardevolle automerk ter wereld is geworden.

Facebook

Ook Facebook staat weer in de belangstelling. Topman Mark Zuckerberg denkt dat adverteerders, die van het platform wegliepen vanwege het niet verwijderen van gewelddadige berichten in het licht van antiracisme-demonstraties, snel terugkomen. Ook zouden de gemiste inkomsten niet zo groot zijn.

Ook was er nieuws over cosmeticabedrijf Coty. Het bedrijf krijgt vanaf september Sue Nabi als topvrouw. Nabi stond daarvoor aan het roer van huidverzorgingsmerk Orveda, dat ze zelf oprichtte.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing krijgt mogelijk met positieve uitslagen te maken nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten een aantal testvluchten met de gewraakte 737 MAX-toestellen afrondden. Daarmee komt het moment dat die vliegtuigen weer ingezet mogen worden dichterbij. Olie- en gasconcern ExxonMobil maakte bekend miljarden dollars af te schrijven op de waarde van bezittingen vanwege de coronacrisis.

Woensdag sloot de Dow-Jonesindex de sessie 0,3 procent lager op 25.734,97 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3115,86 punten en techbeurs Nasdaq won 1 procent tot 10.154,63 punten.