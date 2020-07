ExxonMobil schrijft miljarden af door coronacrisis

Dit soort afschrijvingen is altijd politiek getint. Wellicht handiger om meteen heel veel af te schrijven. Levert een groter verlies op, maar dat levert wel enige cashflow op, die juist nu hard nodig is (door minder tax). Bovendien, indien er dan later een herschikking moet komen zijn degenen die nu veel afschrijven en dus op papier nu meer verlies maken, plotseling de zogenaamde winnaars. Voor de operationele cash flow heeft dit dus helemaal niet veel te betekenen. Beter de komende twee kwartalen kijken naar CFFO en CCS winst exclusief impairements dan naar het winstcijfer. Verder gewoon geduld.