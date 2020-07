ExxonMobil schrijft miljarden af door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 143

IRVING (AFN/RTR) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil gaat miljarden dollars afschrijven op de waarde van bezittingen vanwege de coronacrisis. Door de crisis zijn de prijzen van olie en gas sterk gedaald en dat raakt oliebedrijven als ExxonMobil hard.

Het bedrijf zei dat bij de divisie Upstream, oftewel de exploratie en winning van olie, afschrijvingen van 2,5 miljard tot 3,1 miljard dollar gedaan zullen worden, wat de resultaten over het tweede kwartaal zal raken. Analisten rekenen op een kwartaalverlies van 2,3 miljard dollar. De resultaten worden eind deze maand gepubliceerd.

In het eerste kwartaal leed ExxonMobil een verlies van 610 miljoen dollar. Dat was het eerste kwartaalverlies voor het bedrijf uit Texas in meer dan dertig jaar.