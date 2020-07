'UniCredit dicht bij verkoop probleemleningen'

Gepubliceerd op | Views: 364

ROME (AFN) - UniCredit staat op een punt om een pluk van zijn probleemleningen te verkopen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het gaat in totaal om 1,5 miljard euro aan slechte leningen, waarvan bijna de helft bedrijfsleningen zonder onderpand. Naar verwachting wordt de deal eind deze maand afgerond.

Twee Italiaanse banken Illimity en Guber zijn geïnteresseerd in 700 miljoen euro aan leningen. De gesprekken daarover zijn al in een vergevorderd stadium, aldus de bronnen. Het resterende deel van 800 miljoen euro gaat waarschijnlijk naar Guber en Banca Ifis. Laatstgenoemde is ook een Italiaanse bank die gespecialiseerd is in de opkoop en het beheer van probleemleningen.

UniCredit is al langer bezig om orde op zaken te stellen op zijn balans. Het lukte de financiële instelling zelfs eind maart, tijdens de coronacrisis, om het aandeel probleemleningen in de leningenportefeuille terug te brengen. Momenteel staan zo'n 8 miljard euro aan probleemleningen van UniCredit te koop.