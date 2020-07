Britten claimen belastinggeld van Unilever

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: Groot-Britannië

ROTTERDAM (AFN) - De Britse autoriteiten willen dat Unilever miljoenen afdraagt aan de belastingdienst in het Verenigd Koninkrijk. In het jaarverslag over 2019 geeft het Brits-Nederlandse bedrijf een claim van 141 miljoen euro bloot. De Britten vinden dat er winstbelasting verschuldigd is omdat in hun ogen een substantieel deel van Unilever gevestigd is in Groot-Brittannië.

De claim gaat in eerste instantie over het jaar 2015, maar de autoriteiten keken naar een langere periode tussen 2011 en 2017. In het ergste geval kunnen de verschuldigde belastingen oplopen tot 600 miljoen euro, aldus Unilever. Het concern is oneens met de claim en vindt dat de betaalde belastingen voldoen aan de regels van de fiscus.

Unilever is in gesprek met de Britse belastingdienst over de zaak. Daarnaast startte het bedrijf een procedure die ervoor moet zorgen dat de Nederlandse en Britse overheid met elkaar over de kwestie kunnen praten. Daarmee wil het bedrijf de situatie voorkomen dat beide landen winstbelasting claimen. Mocht Unilever de zaak verliezen, dan verwacht het ten minste 174 miljoen euro terug te halen bij de Nederlandse belastingdienst, laat Unilever weten aan de NOS die als eerste over de claim berichtte.

Unilever verbaasd over de actie

Unilever is verbaasd over de actie van de Britten omdat in de voorgaande jaren de belastingaangiftes zonder problemen geaccepteerd werden. Gedurende die tijd bleef de structuur en de verdeling van activiteiten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk vrijwel gelijk, aldus het concern.

Wat wel de afgelopen paar jaar veranderde was dat de discussie over de dubbele structuur van Unilever ging spelen, binnen het bedrijf en in politieke kringen. Uiteindelijk besloot Unilever afgelopen maand om op papier een volledig Brits bedrijf te worden, na een uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Twee jaar geleden koos Unilever juist voor om een Nederlands bedrijf te worden maar zag daar later vanaf.