VEB: verdienmodel BAM is echte probleem

Ze besteden werk uit en zetten onderaannemers in die het geld binnen harken. Ik ken een van die bedrijven. Echt waar. De directie van dat bedrijf heeft mij ook gewaarschuwd voor BAM dat ze wel heel slecht moeten draaien. En dan hebben we het over een binnenlands project!!!! Ze zijn volledig out of control voor wat betreft alle processen. Ook leidingevenden zouden geen aandelen BAM kopen. Jammer, want ik heb ze wel. En ook al een hele tijd. Daardoor kan ik uit eigen ervaring zeggen dat ook hun financiele administratie niet klopt of ze liegen al jaren dat het gedrukt staat. Ik verwacht er niets meer van. Het is onderdeel van de cultuur van BAM geworden. En cultuur verander je niet zo maar met een vingerknip.??