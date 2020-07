VEB: verdienmodel BAM is echte probleem

Gepubliceerd op | Views: 1.794 | Onderwerpen: VEB

AMSTERDAM (AFN) - Het echte probleem van bouwonderneming BAM is het verdienmodel. "Je moet de kosten ruim terugverdienen, de onderneming rendeert niet", zegt Errol Keyner, adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in reactie op het winstalarm van het bedrijf.

"Er zijn te weinig vette jaren om de reserves aan te vullen. Ze slagen er gewoon niet in. De ene na de andere tegenvaller wordt gemeld. Wellicht is de concurrentie zo hevig dat BAM zich niet kan veroorloven om weg te rennen voor een tender", voegt Keyner toe. Hij benadrukt daarbij dat de bouw- en infrasector bijzonder lastig is. "Maar als je als onderneming niet structureel daarin slaagt, heb je in economische zin geen bestaansrecht. Het bestuur moet voor een plan zorgen. Tot nu toe heeft BAM er nog niet in geslaagd iets geloofwaardigs neer te zetten."

Daar komt bij dat het BAM bestuurlijk ook niet voor de wind gaat. De vorige topman Rob van Wingerden liet het bedrijf begin april in zwaar weer achter, hij was er niet in geslaagd de onderneming weer winstgevend te krijgen. Een opvolger is er nog altijd niet. Financieel topman Frans den Houter is nu interim-bestuursvoorzitter.

Gekelderde koers

Keyner vermoedt dat de aandeelhouders van BAM niet blij zijn met de gekelderde koers. "Die zullen kwaad zijn. Je ziet op allerlei manieren dat het escaleert. Begrijpelijk, want er is een flink aantal jaren in bestuurlijk en strategisch opzicht flink getimmerd en verbouwd, maar tot nu toe heeft het nog niet geresulteerd in een verbetering. De beurskoers geeft hun reactie perfect weer."

Het aandeel BAM stond donderdag omstreeks 12.00 uur 12,6 procent lager op 1,42 euro.