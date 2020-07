Adyen op record na nieuw koersdoel Jefferies

Op naar de 2000 euro koersdoel, ik verwacht dat de 2000 ergens in september wordt bereikt. Daarna kan de koers door naar 3000 zo aan het eind van het jaar.



Dan kan er volgend jaar worden doorgestoten naar de 5000 euro aan het eind van 2021.



Zodat de koers in 2025 op ongeveer 15.000 euro staat.



Dit is volkomen normaal echt waar heeft niks met fiat geld creatie te maken.