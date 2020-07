'Verruiming coronamaatregelen goed voor Heineken'

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Dat in verschillende landen de lockdownmaatregelen worden versoepeld, is goed voor nieuws voor brouwers en drankproducenten. Reden voor analisten van Berenberg om het koersdoel van Heineken, maar ook dat van Pernod Ricard en AB InBev, te verhogen.

De martvorsers rekenen erop dat het dieptepunt wat betreft de lockdown in het tweede kwartaal van dit jaar is bereikt. In het lopende kwartaal zullen verdere versoepelingen plaatsvinden, zo wordt aangenomen. Berenberg wijst er wel op dat Heineken qua resultaten voor een groot deel afhankelijk is van prestaties in opkomende economieën. Die landen zijn doorgaans harder getroffen door de crisis.

Berenberg hanteert een koopadvies op Heineken met een koersdoel van 106 euro, waar dat eerder 90,80 euro was. Het aandeel Heineken stond donderdag omstreeks 09.20 uur vlak op 81,56 euro.