'Weer flinke tik voor vertrouwen in BAM'

quote: suske wiet schreef op 2 juli 2020 10:09:

hoeveel jaren aan een stuk kan men zijn aandeelhouder teleurstellen ;

Wanneer trekt men eens lessen uit het verleden ?

Bij Bam zijn ze hardleers .

Bam ,mag je niet vergelijken met Heijmans .

Ook deze hebben diep in het zand gebeten als bouwondernemer.

De opdrachten berekenen is een echt falen geweest .



dusdanig lang (en veel jaren) en consistent dat ik ze rond de 2.8 euro (of iets eronder) verkocht heb vorig jaar december, dus het dubbele van nu nog qua koers, ook al was dat voor mij toen met ruim 40% verlies. Echter, ik was het wel zat om bij elke keer kwartaalcijfers toch nog weer te hopen op een omslag die nooit kwam, ondanks de hoogconjunctuur en krapte op huizenmarkt in al die jaren. Gelukkig net op tijd voor Corona verkocht.Gold ook voor KPN en AMG en misschien nog 1 of 2 aandelen. Was ze allemaal wel zat inmiddels en allemaal met verlies (behalve AMG geen verlies) eruit gegooid in december. Achteraf gezien nog geluk met de timing dus, ondanks dat ik ze wel met verlies verkocht. Alles omgegooid naar Flow Traders waardoor ik het verlies op de rest net aan heb weggewerkt, maar wat een drama was BAM inderdaad keer op keer.