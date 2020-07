PostNL rondt verkoop Italiaanse dochter af

Gepubliceerd op | Views: 1.755 | Onderwerpen: Italië

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft de verkoop van zijn Italiaanse dochter Nexive afgerond. Dankzij de deal denkt PostNL zich de komende tijd nog beter op zijn kernactiviteiten in Nederland en België te kunnen richten. Ook kan Nexive dankzij deze transactie zich verder ontwikkelen en zijn positie op de Italiaanse post- en pakkettenmarkt versterken.

Nexive is de tweede speler in de Italiaanse postmarkt en stond al langer in de etalage. PostNL draagt 80 procent van de activiteiten over aan het Duitse Mutares. PostNL zal een aandeel van 20 procent verkrijgen in een nieuwe entiteit waaronder Nexive nu komt te vallen. Er is geen verkoopsom naar buiten gebracht.