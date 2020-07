'Beurshandel in teken banenrapport VS'

De beurzen zullen wel weer omhoog gaan zeker?. Hong Kong wordt genegeerd, het aantal besmettingen en doden stijgt in de Vs. Er is weer eens goed nieuws over een vaccin dat misschien al een keer of 6 de revue passeerde. Trump is weer boos op China. De beurs loopt altijd voor., maar soms plotseling keert de realiteit terug en dan gaat het met een rotvaart naar de kelder. Ik denk dat er ondertussen geen kelder meer is.