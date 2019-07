EU-leiders voor Duitse voorzitter EU-commissie

Lagarde: Het eerste 'inkoppertje voor haar wordt in Nederland de hypotheekrenteaftrek te schrappen'. En laat Klaas Knot daar gisteren nu ook al iets over gezegd hebben. Bestaat toeval??

En Frans Timmermans kan naar de geestelijke hulpverlening, want zijn zelfoverschatting moet wel goed naar gekeken worden. Sterkte voor het gezin Timmermans. Papa is boos en verdrietig. maar ik hoop, voor hem, slechts kortstondig neerslachtig." Kupke up jung".