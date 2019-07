Galapagos uitblinker in groene AEX

Gepubliceerd op | Views: 851 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine plus gesloten. Grote uitblinker in de toonaangevende AEX-index was biotechnoloog Galapagos, na positief nieuws over een ontstekingsremmer van het bedrijf. Elders in Europa lieten de beursgraadmeters ook een positief beeld zien. Beleggers deden het rustig aan na de mooie winsten een dag eerder, die volgden op de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent hoger op 570,06 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 802,71 punten. Frankfurt ging licht omhoog, Parijs won 0,2 procent en Londen kreeg er 0,8 procent bij.

Galapagos was de grote winnaar in de AEX met een winst van 5,2 procent. Beleggers reageerden positief op het bericht dat onderzoekspartner Gilead nog dit jaar een vergunningsdossier wil indienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA voor ontstekingsremmer filgotinib. Betalingsdienstverlener Adyen was de hekkensluiter met een verlies van 2,3 procent.

PostNL

In de MidKap won PostNL 0,2 procent. De Telegraaf meldde dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen toestemming geeft voor het samengaan van PostNL met Sandd. Het kabinet zou de fusie daarom via wetgeving moeten regelen. De minister heeft eerder al laten weten daartoe bereid te zijn. Volgens de toezichthouder zelf is er overigens nog geen besluit genomen.

Nedap steeg 4,6 procent bij de kleinere fondsen. Het bedrijf staat op het punt om zijn Franse dochteronderneming te verkopen aan het Franse investeringsfonds B&Capital. De netto-opbrengst zal vooral worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te verhogen.

Brouwer naar de beurs

AB InBev klom ruim 2 procent in Brussel. Budweiser Brewing Company, de Aziatische divisie van 's werelds grootste brouwer, gaat op 18 juli naar de beurs in Hongkong. Met de beursgang kan bijna 8,7 miljard euro worden opgehaald.

De euro was 1,1301 dollar waard, tegen 1,1306 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,8 procent tot 56,85 dollar. Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 62,91 dollar per vat.