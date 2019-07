Aandeelhouders Fagron verkopen aandelen

Gaat zoals altijd, de Belg Coucke gaat erin en maakt veel geld, was toen ergens 2016, stond op ca €9 wanneer hij begon, heeft veel stukken onder €5 erbij gekocht, zal gemiddeld €6-6,5 zijn.

In totaal 21 milj aandelen met strakt €9-10 winst, dus €200.000.000 in 3,5 jaar.