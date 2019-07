Nederlander Zaat baas financiën bij Air France

Gepubliceerd op | Views: 1.703

PARIJS (AFN) - De Nederlander Steven Zaat wordt financieel eindverantwoordelijke bij luchtvaartmaatschappij Air France. Dat bevestigt de Franse zustermaatschappij van KLM, die na 29 jaar afscheid neemt van zijn huidige financieel topman Marc Verspyck.

De benoeming is opvallend, nadat eerder spanningen tussen het Nederlandse en het Franse deel van luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan de oppervlakte kwamen. KLM vreesde verlies van invloed toen zijn topman Pieter Elbers op de schopstoel leek te zitten. De Fransen waren op hun beurt verbolgen over de onaangekondigde aankoop van een belang in Air France-KLM door de Nederlandse overheid.

Zaat werkte eerder als controller voor Air France-KLM. Mogelijk is zijn benoeming een geste richting het Nederlandse kamp binnen het concern, zo speculeert de Franse krant La Tribune. Ook is het mogelijk dat de luchtvaartcombinatie een sterkere greep wil op de financiële resultaten van Air France, die de voorbije jaren achterbleven bij die van KLM.