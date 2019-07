'Wall Street gaat licht lager openen'

Gepubliceerd op | Views: 501

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag licht lager te gaan beginnen, na de winsten een dag eerder. Het sentiment op Wall Street wordt nog steeds voor een groot deel bepaald door de ontwikkelingen aan het handelsfront. China en de Verenigde Staten hebben een tijdelijke wapenstilstand aangekondigd in de handelsvete tussen beide economische grootmachten.

President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping boekten afgelopen weekend op de G20-top terreinwinst in het handelsoverleg door het besluit om de gesprekken over een handelsakkoord te hervatten. Trump beloofde in de nabije toekomst geen nieuwe tarieven meer toe te voegen aan de omvangrijke lijst met heffingen op Chinese producten. De president draaide daarnaast de blokkade van telecomreus Huawei voorlopig terug.

Wel werd bekend dat de VS mogelijk extra importheffingen gaan invoeren op goederen uit de Europese Unie, als vergelding in het langlopende subsidieconflict tussen vliegtuigmakers Boeing en Airbus. Het Amerikaanse ministerie van Handel publiceerde een lijst met goederen uit Europa ter waarde van 4 miljard euro. Daarop staan onder meer kersen, vlees, kaas, olijven, pasta, whiskey en gietijzeren buizen. In april kwam de VS al met een lijst waar voor 21 miljard dollar aan goederen op stond, waaronder ook Edammer en Goudse kaas.

OPEC

Daarnaast heeft oliekartel OPEC met zijn bondgenoten zoals Rusland overeenstemming bereikt over een verlenging van de productiebeperking tot en met maart volgend jaar. Maandag werden de leden van de OPEC het al eens over de langere productieverlaging.

Bij de bedrijven in New York kan Tesla in beweging komen, na berichten dat de directeur van de Europese activiteiten, Jan Oehmicke, is opgestapt. Daarmee moet de fabrikant van elektrische auto's in korte tijd opnieuw afscheid nemen van een topbestuurder. Vorige week werd nog bekend dat het hoofd productie van Tesla, Peter Hochholdinger, vertrok bij het bedrijf.

Lege agenda

De macro-economische agenda is dinsdag vrijwel leeg. Vrijdag staat het belangrijke Amerikaanse banenrapport op de rol. Donderdag is Wall Street dicht voor de viering van Onafhankelijkheidsdag in de VS, ofwel Fourth of July. Op woensdag gaan de Amerikaanse beurzen eerder dicht.

De markten in New York sloten maandag in het groen, al werden de flinke winsten van het begin van de handelsdag deels prijsgegeven. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.717,43 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2964,34 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 8091,16 punten.