Lagarde voorgedragen als nieuwe baas ECB

BRUSSEL (ANP) - Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), wordt waarschijnlijk de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze kan de eerste vrouw worden als hoogste baas bij de ECB.

De naam van de 63-jarige Lagarde zong al langer rond in connectie tot de functie. De leiders van de Europese Unie bereikten dinsdag aan het begin van de avond een akkoord over de invulling van de belangrijkste banen binnen de EU. Het Europees Parlement moet nog stemmen over de voordrachten.

Zelf liet Lagarde weten vereerd te zijn met de voordracht. De huidige ECB-president Mario Draghi treedt pas eind oktober af, maar Lagarde laat weten haar taken bij het IMF al neer te leggen in afwachting van haar benoeming.

Lagarde stond sinds 2011 aan het hoofd van het IMF en werd in 2016 herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Eerder was ze onder meer minister van Financiën in Frankrijk. Ze zal voor haar nieuwe baan moeten verhuizen vanuit Washington naar Frankfurt.

Lagarde stapt niet op het makkelijkste moment in. De Europese economie draait minder hard dan een paar jaar geleden en de roep om nieuwe stimuleringsmaatregelen neemt toe. Draghi zinspeelde onlangs al op nieuwe renteverlagingen of een hervatting van het opkopen van schulden door de ECB. De markt houdt al rekening met een renteverlaging in september.

Wat de markten nog niet weten is wat ze kunnen verwachten van Lagarde. Econoom Carsten Brzeski van ING wijst erop dat ze geen ervaring heeft bij een centrale bank en dat de voormalig juriste ook geen hoog aangeschreven economische opleiding heeft afgerond. Haar standpunten ten aanzien van monetair beleid zijn onbekend, simpelweg omdat ze zich daarover nog nooit publiekelijk heeft uitgelaten.

Waar Draghi volgens Brzeski altijd de indruk wekte op elk moment een hele trits actuele economische gegevens op te kunnen lepelen kan dat van Lagarde niet worden verwacht. Zij zal volgens hem eerder optreden als een soort tussenpersoon die de juiste mensen kan aansturen. Lagarde staat verder bekend om haar uitstekende communicatiekwaliteiten. ING rekent op een voortzetting van het pragmatische beleid van Draghi.