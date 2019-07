'ECB nog niet klaar voor renteverlaging'

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: rentebesluit

FRANKFURT (AFN) - Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) staan nog niet op het punt om de rente te verlagen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. ECB-president Mario Draghi hintte vorige maand op een renteverlaging als een van de mogelijke extra stimuleringsmaatregelen.

Beleidsmakers willen naar verluidt pas in september tot zo'n stap overgaan, omdat er dan actuelere gegevens over de economie voorhanden zijn. Een renteverlaging deze maand zou evenwel nog niet volledig worden uitgesloten. De raad van bestuur van de ECB zou daarvoor kunnen kiezen als economische vooruitzichten in korte tijd verslechteren.

Draghi stelde twee weken geleden dat de ECB nog voldoende bewegingsruimte heeft voor extra stimuleringsprogramma's, waar ook opkoopprogramma's toe behoren. Volgens de Italiaan blijven de risico's voor met name de export en industrie aan de hoge kant, mede door handelsspanningen en zwakte in opkomende markten.