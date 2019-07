Vastgoedbeheerder MVGM slaat Europese slag

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: Europa

RIJSWIJK (AFN) - Vastgoedbeheerder MVGM spreidt zijn vleugels verder uit in Europa, na eerder dit jaar al de Duitse branchegenoot PropertyFirst over te hebben genomen. Het Nederlandse bedrijf maakte bekend Europese vastgoedbeheeractiviteiten over te nemen van JLL. Daarmee voegt MVGM ruim 12 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte toe aan zijn huidige portefeuille van 6,4 miljoen vierkante meter in Nederland en Duitsland.

Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt. MVGM wordt door de overname nu ook actief in Spanje, Portugal, België, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Roemenië en Slowakije. In Nederland en Duitsland vergroot het bedrijf zijn aanwezigheid. Naar eigen zeggen behoort MVGM na afronding van de deal tot de top 5 Europese vastgoedbeheerders.

De transactie wordt naar verwachting eind 2019 volledig afgerond als alle gebruikelijke goedkeuringen binnen zijn. MVGM zal per land afzonderlijk de zaak juridisch afronden. De verwachting is dat de Nederlandse activiteiten van JLL in het derde kwartaal zullen worden geïntegreerd. Als onderdeel van de overeenkomst gaan de partijen ook een samenwerking aan.